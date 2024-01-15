Губерниев пожаловался на чёрную воду из крана в Чайковском, где проходил ЧР по биатлону

Комментатор Губерниев негативно отозвался об отеле в Чайковском, где был ЧР по биатлону: есть вопросы к мэрии

1:00 Your browser does not support the audio element. Спорт

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев дал отрицательную характеристику отелю в Чайковском, который принимал у себя чемпионат России по биатлону.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

14 января в Чайсковском Пермского края окончился чемпионат России по биатлону.

По словам Губерниева, из крана в номере, где он жил, течёт чёрная вода.

"Ничего не произошло, просто течет черная вода. Сейчас, конечно, нужно быть благодарным, что вообще есть тепло, но у меня вопросы к мэрии города. Вода просто чёрная", — возмутился Губерниев, которого цитирует "Матч ТВ".

Комментатор предположил, что вряд ли только в его номере течёт чёрная вода из крана, у спортсменов наверняка была такая же картина.

При этом сами соревнования были замечательные, цены на билеты — высокие, подчеркнул Губерниев. Но при этом вода из крана течёт даже не серая, а просто чёрная, отметил журналист, назвав мэрию Чайковского и министерство спорта Пермского края "героями дня".