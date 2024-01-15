Губерниев пожаловался на чёрную воду из крана в Чайковском, где проходил ЧР по биатлону

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев дал отрицательную характеристику отелю в Чайковском, который принимал у себя чемпионат России по биатлону.
14 января в Чайсковском Пермского края окончился чемпионат России по биатлону.
По словам Губерниева, из крана в номере, где он жил, течёт чёрная вода.
"Ничего не произошло, просто течет черная вода. Сейчас, конечно, нужно быть благодарным, что вообще есть тепло, но у меня вопросы к мэрии города. Вода просто чёрная", — возмутился Губерниев, которого цитирует "Матч ТВ".
Комментатор предположил, что вряд ли только в его номере течёт чёрная вода из крана, у спортсменов наверняка была такая же картина.
При этом сами соревнования были замечательные, цены на билеты — высокие, подчеркнул Губерниев. Но при этом вода из крана течёт даже не серая, а просто чёрная, отметил журналист, назвав мэрию Чайковского и министерство спорта Пермского края "героями дня".
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