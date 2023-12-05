Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев рассказал о своём отношении к тому, что отдельные российские атлеты, которым запретили выступать на международных соревнованиях, меняют спортивное гражданство.
По мнению Губерниева, ничего страшного в этом нет, ведь каждый сам выбирает, как ему жить, и было бы неправильно осуждать тех, кто ищет для себя более комфортные условия.
"Я нормально к этому отношусь. Я даже Аллу Пугачеву слушал, слушаю и буду слушать. Рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше. Поэтому если люди выбрали себе путь-дорогу, то это их путь и жизнь", — сказал Губерниев, слова которого приводит Газета.Ru.
Комментатор добавил, что так же относится и к уехавшим из России артистам. Губерниев признался, что продолжает слушать их песни, которые ему нравятся.
По словам Губерниева, ему очень нравится композиция "Поворот". Он напомнил, что "Машина времени" и "Аквариум" — это прежде всего музыкальные группы, а иноагентами являются только их лидеры.
В прошлом году Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным* покинули территорию России.