Губерниев высказался о смене атлетами спортивного гражданства: это их жизнь

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Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев рассказал о своём отношении к тому, что отдельные российские атлеты, которым запретили выступать на международных соревнованиях, меняют спортивное гражданство.

Фото: Эфир "Матч ТВ".

По мнению Губерниева, ничего страшного в этом нет, ведь каждый сам выбирает, как ему жить, и было бы неправильно осуждать тех, кто ищет для себя более комфортные условия.

"Я нормально к этому отношусь. Я даже Аллу Пугачеву слушал, слушаю и буду слушать. Рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше. Поэтому если люди выбрали себе путь-дорогу, то это их путь и жизнь", — сказал Губерниев, слова которого приводит Газета.Ru.

Комментатор добавил, что так же относится и к уехавшим из России артистам. Губерниев признался, что продолжает слушать их песни, которые ему нравятся.

По словам Губерниева, ему очень нравится композиция "Поворот". Он напомнил, что "Машина времени" и "Аквариум" — это прежде всего музыкальные группы, а иноагентами являются только их лидеры.