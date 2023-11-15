Популярный спортивный тележурналист Дмитрий Губерниев не стал стесняться в выражениях, говоря о комментаторе "Матч ТВ" Дмитрии Шнякине.
Ранее ряд комментаторов продемонстрировал своё недовольство тем, что Губерниева номинировали на премию ТЭФИ. Среди возмутившихся этим фактом был и Шнякин, который вместе с Романом Трушечкиным был комментатором финального матча чемпионата мира по футболу.
"Кстати, Рома Трушечкин — комментатор хороший, просто компания у него была полное говно… Рома, держись", — написал Губерниев в своём Telegram-канале.
Губерниев напомнил, что у него есть опыт работы футбольным комментатором.
Тележурналист пообещал поклонникам в будущем разборы матчей Лиги чемпионов в формате "легендарных студий в вечернем прайме".
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