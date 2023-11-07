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Комментатор Губерниев заявил, что является главным защитником Алины Загитовой

0:55
Спорт

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о своём отношении к российской фигуристке Алине Загитовой, которую часто критикуют в Сети.

Комментатор Губерниев заявил, что является главным защитником Алины Загитовой
Фото: openverse.org by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0.

По его словам, многие граждане РФ воспринимают спортсменку как "раздражитель". При этом он пояснил, что данная эмоция является приятной. Комментатор подчеркнул: зрители критикуют многих известных людей, в том числе и его.

"Как самый главный защитник Алины Загитовой, хочу сказать, что она большая молодец", — отметил журналист в интервью Sport24.

Губерниев также назвал фигуристку прекрасным человеком и напомнил, что девушка продуктивно работает и развивается. 

Ранее Загитова сообщила, что однажды по дороге на тренировку попала в аварию. Машина, в которой она находилась вместе с мамой, перевернулась и улетела в кювет.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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