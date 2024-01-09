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Назван лучший вид тренировок для сжигания жира

1:24
Спорт

Интенсивный тренировочный процесс, направленный на снижение жировой прослойки, часто вызывает путаницу относительно времени начала процесса жиросжигания.

Назван лучший вид тренировок для сжигания жира
Фото: Openverse by runwaypilates is licensed under CC BY 2.0

Многие женщины в фитнес-клубах предпочитают длительные кардиотренировки, избегая силовых упражнений из страха набора мышечной массы. Однако такой подход может замедлить достижение целей по снижению жира.

Жиросжигание — не местный процесс, и его нельзя ограничить определенной зоной тела. Это химический процесс липолиза, который активируется гормонами, распределяющимися по всему организму. Дополнительная одежда и пленка могут увеличить нагрузку на сердце, вызвать обезвоживание и перегрев органов.

Силовые тренировки не приводят к необратимому набору мышечной массы у женщин, а на самом деле помогают эффективному сжиганию жира. Кроме того, сочетание силовых и кардиотренировок дает наилучшие результаты. Кардио после силовой тренировки способствует быстрому переходу организма на окисление жиров, сообщает JustSport.

Итак, силовые тренировки необходимы и полезны для женщин, стремящихся к снижению веса. Грамотное сочетание силовых и кардиотренировок помогает достичь желаемых результатов эффективно и быстро.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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