Интенсивный тренировочный процесс, направленный на снижение жировой прослойки, часто вызывает путаницу относительно времени начала процесса жиросжигания.
Многие женщины в фитнес-клубах предпочитают длительные кардиотренировки, избегая силовых упражнений из страха набора мышечной массы. Однако такой подход может замедлить достижение целей по снижению жира.
Жиросжигание — не местный процесс, и его нельзя ограничить определенной зоной тела. Это химический процесс липолиза, который активируется гормонами, распределяющимися по всему организму. Дополнительная одежда и пленка могут увеличить нагрузку на сердце, вызвать обезвоживание и перегрев органов.
Силовые тренировки не приводят к необратимому набору мышечной массы у женщин, а на самом деле помогают эффективному сжиганию жира. Кроме того, сочетание силовых и кардиотренировок дает наилучшие результаты. Кардио после силовой тренировки способствует быстрому переходу организма на окисление жиров, сообщает JustSport.
Итак, силовые тренировки необходимы и полезны для женщин, стремящихся к снижению веса. Грамотное сочетание силовых и кардиотренировок помогает достичь желаемых результатов эффективно и быстро.
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