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Татьяна Тарасова категорически отказалась делать совместные комментарии соревнований с Рудковской

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Спорт

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила категорическим отказом на желание продюсера Яны Рудковской сделать совместный комментарий любых соревнований в этом виде спорта.

Татьяна Тарасова категорически отказалась делать совместные комментарии соревнований с Рудковской
Фото: wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Тарасова объяснила, что Рудковская не является ни профессиональным комментатором, ни тренером, ни наставником по фигурному катанию, а значит, не имеет никакого права выступать в роли комментатора.

Тренер подчеркнула, что не хочет работать с Рудковской, потому что та не является "профессионалом" в этой области.

"Она что, комментатор? Она разве комментировала фигурное катание, разбирается в нём, педагог или тренер?…Я с ней работать не готова. С непрофессионалами я не готова работать", — сказала Тарасова, которую цитирует "Спорт-экспресс".

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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