Тренер Тарасова оценила работу фигуристки Туктамышевой в роли комментатора на ЧР-2024

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова положительно отозвалась о дебюте фигуристки Елизаветы Туктамышевой в роли спортивного комментатора на чемпионате России по фигурному катанию — 2024, который продолжается в Челябинске.

Фото: wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro) is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Туктамышева стала напарником Тарасовой во время просмотра и комментирования мужчин-одиночников, представивших свои произвольные программы.

В частности, когда фигурист Фёдор Зонов допустил падения во время исполнения прыжков, Туктамышева, понимающая ситуацию изнутри, предложила этому своё объяснение.

"Как хорошо, что у нас тут сидит профессор! Профессор Лиза", — сказала Тарасова в эфире Первого канала.

В ответ Туктамышева поблагодарила заслуженного тренера СССР.