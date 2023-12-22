Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова положительно отозвалась о дебюте фигуристки Елизаветы Туктамышевой в роли спортивного комментатора на чемпионате России по фигурному катанию — 2024, который продолжается в Челябинске.
Туктамышева стала напарником Тарасовой во время просмотра и комментирования мужчин-одиночников, представивших свои произвольные программы.
В частности, когда фигурист Фёдор Зонов допустил падения во время исполнения прыжков, Туктамышева, понимающая ситуацию изнутри, предложила этому своё объяснение.
"Как хорошо, что у нас тут сидит профессор! Профессор Лиза", — сказала Тарасова в эфире Первого канала.
В ответ Туктамышева поблагодарила заслуженного тренера СССР.
Зимой спатифиллуму нужен особый уход, который поможет растению пережить холодную пору года.