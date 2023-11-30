Евгения Медведева прощает Даню Милохина за его побег с проекта "Ледниковый период" и приглашает его в качестве гостя на свое шоу.
Татьяна Тарасова подчеркивает, что решение Медведевой не было легким, учитывая эмоциональные трудности после предательства Милохина.
Блогер извинялся перед Медведевой и признал, что его больше беспокоила реакция продюсера, чем уход от Авербуха.
Тарасова высказывает свою поддержку Медведевой, отмечая, что ей не нужно обращать внимание на высказывания журналистов и что прощение — это знак силы.
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.