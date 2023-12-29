Эксперты раскритиковали тренировку главного героя фильма "Американский психопат"

1:30 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фильм "Американский психопат" с историей маньяка Патрика Бейтмана снова привлек внимание общественности благодаря интернету. Популярность персонажа возросла за счет создания мемов и видео с его участием, а также попыток людей повторить его выражение лица. Вдохновленные киногероем, некоторые даже разобрали его тренировку с фитнес-тренером.

Фото: Openverse by edu515xd is licensed under Public Domain Mark 1.0

Тренировка Патрика Бейтмана, представленная в фильме и романе Брета Истона Эллиса, оказалась чрезвычайно интенсивной. Она включает лестницу, тренажеры для ног, упражнения для спины, бицепса, кардио и множество других упражнений. Всего комплекс выглядит как многочасовая тренировка, которую, вероятно, сможет выдержать только вымышленный киногерой.

Эксперты отмечают, что тренировка представляет собой чрезмерную нагрузку, несовместимую с реальными требованиями организма. Критики также подчеркивают, что такая интенсивность может привести к истощению и требует слишком много времени для восстановления, сообщает "Чемпионат".

Эксперт по фитнесу Екатерина Кравченко советует разделить этот комплекс на три части, оставив кардио и уделяя внимание разминке. Она подчеркивает, что выполнение всего комплекса в едином блоке может привести к переутомлению и неэффективной тренировке, не способствующей росту мышечной массы.