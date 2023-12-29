Названы правила, которые помогут избежать травм на тренировках

Травмы на тренировках могут возникнуть из-за нескольких основных причин: неправильного выбора упражнений, перетренированности и неправильной техники выполнения.

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Возьмем, к примеру, тренировку плеч. Существует много технических ошибок, которые могут привести к перегрузке плеч, таких как неправильная траектория штанги в жиме лежа, глубокие отжимания на брусьях, тяга верхнего блока за голову и другие. Эти ошибки широко распространены в залах по всему миру. Даже одна из них может привести к постоянным болям в плечах.

Кроме того, упражнения, такие как тяга к подбородку стоя узким хватом и сведение рук перед собой в тренажере, только усугубляют ситуацию. Когда к этому добавляется перетренированность, проблемы с плечами становятся почти неизбежными.

Для предотвращения травм рекомендуется использовать безопасные варианты упражнений, уделять внимание заботе о суставах и избегать излишне интенсивных тренировок. Долгосрочное сохранение здоровья суставов должно быть приоритетом номер один. Элитные спортсмены, хотя и выносливы к взрывной тренировке, все равно сталкиваются с травмами, и поэтому безопасный и контролируемый подход к тренировкам более предпочтителен.

Специалистами также подчеркивается важность медленного и контролируемого выполнения повторений, избегая взрывных движений. Эффективность тренировки не обязательно зависит от высокой интенсивности, и более безопасный подход может предотвратить серьезные травмы и обеспечить продолжительность занятий спортом.