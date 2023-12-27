Экс-игрок ЦСКА Головин заявил, что вернется в Россию после завершения карьеры

1:25 Your browser does not support the audio element. Спорт

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин поделился своими планами после завершения футбольной карьеры. В интервью для YouTube-канала журналиста Нобеля Арустамяна он признался, что на 99 процентов уверен в том, что после завершения карьеры он вернется в Россию.

Фото: Openverse by Анна Джалалян / Anna Jalalyan is licensed under CC BY-SA 3.0

"Думаю, только Россия. Без вариантов", — заявил футболист.

Головин выразил предпочтение родной стране, указав на привязанность к родным, друзьям и обществу. Он также подчеркнул, что ему на чужбине не хватает определенных аспектов, таких как пельмени, менталитет, общение с людьми и открытость.

Головин перешел в "Монако" из ЦСКА летом 2018 года за €30 млн, что стало рекордной суммой для клуба. В текущем сезоне он провел 15 матчей, забив пять мячей и сделав две результативные передачи. Однако, 20 декабря он был удален с поля в матче против "Тулузы" за неспортивное поведение.

На данный момент "Монако" занимает третье место в турнирной таблице с 33 очками после 17 матчей, опережая "Ниццу" на два очка. Лидером чемпионата является "ПСЖ" с 40 очками. Следующий матч "Монако" состоится 13 января против "Реймса".