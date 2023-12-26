Экс-игрок "Анжи" Ахмедов рассказал о проблемах в "золотое" для клуба время

1:17 Your browser does not support the audio element. Спорт

Экс-полузащитник махачкалинского "Анжи" Одил Ахмедов поделился своим взглядом на слабые стороны клуба в период, когда за него выступали легендарные игроки Самуэль Это'О и Роберто Карлос.

Фото: Openverse by Kate_Lokteva is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

По словам футболиста, основной проблемой были администраторы. Им были недовольны игроки из-за халатного отношения к порядку. Например, после тренировок футболисты бросали свою грязную форму в корзину, после чего она не всегда стиралась, и каждый игрок самостоятельно искал свою вещь.

Ситуация изменилась, когда из "Баварии" был привезен администратор, который ввел дисциплину. Теперь перед тренировками все было подготовлено, и игрокам быстро предоставлялись необходимые вещи. Ахмедов утверждает, что такие изменения существенно улучшили комфортность обстановки в клубе, сообщает "Чемпионат".

Одил Ахмедов перешел в "Анжи" из узбекского "Пахтакора" зимой 2011 года на правах аренды, а затем был полностью приобретен российской командой через полгода. За время своего выступления за клуб он провел 110 матчей в различных турнирах, забив шесть мячей и сделав восемь ассистов.