Россия заняла 29-е место в таблице коэффициентов УЕФА по итогам 2023 года

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Россия занимает 29-е место в таблице коэффициентов УЕФА в сезоне 2023/24 с 18,632 баллами, в то время как лидером является Англия с 100,553 баллами. В топ-3 также входят Испания (86,114) и Италия (83,284). Среди российских клубов лучший результат у "Зенита" (22,000 баллов, 78-е место), в то время как "Манчестер Сити" лидирует с 141,000 баллами.

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После сезона 2022/23 Россия опустилась на 18-е место в таблице (26,215 баллов), существенно ухудшив свой рейтинг по сравнению с 10-м местом после сезона 2021/22 (34,482 балла), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

Таблица коэффициентов УЕФА определяет количество команд, представляющих страну в еврокубках, основываясь на их выступлениях в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. Рейтинг формируется на основе пяти последних сезонов, учитывая победы и ничьи в квалификационных и основных раундах.

Следует отметить, что с 28 февраля 2022 года российские клубы и сборные были отстранены от участия в международных соревнованиях УЕФА и FIFA из-за геополитической ситуации.