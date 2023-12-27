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Футболистка женской "Баварии" забыла надеть шорты перед выходом на поле

1:13
Спорт

Немецкая футболистка "Баварии" Джулия Гвинн стала неожиданной героиней матча женской Бундеслиги против "Нюрнберга", который состоялся 17 декабря.

Футболистка женской "Баварии" забыла надеть шорты перед выходом на поле
Фото: Openverse by Kate_Lokteva is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Забыв надеть шорты перед выходом на поле во втором тайме, она осознала свою ошибку, слушая последние указания тренера. В спешке 24-летняя защитница бежала в раздевалку и вернулась на поле на 62-й минуте.

Матч завершился со счетом 1:1, и несмотря на инцидент, "Бавария" удерживает второе место в таблице чемпионата Германии с 24 очками после десяти игр. Лидирует "Вольфсбург", набравший 25 очков, сообщает "Газета.Ru".

Джулия Гвинн выступает за "Баварию" с 2019 года, пройдя молодежные школы "Фрайбурга" и "Баварии". В то время как женская команда занимает второе место, мужская основная команда "Баварии" идет на втором месте в бундеслиге после 16 матчей с 38 очками. Лидирует "Байер", опережая мюнхенцев на четыре очка, а тройку замыкает "Штутгарт" с 34 очками.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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