Немецкая футболистка "Баварии" Джулия Гвинн стала неожиданной героиней матча женской Бундеслиги против "Нюрнберга", который состоялся 17 декабря.
Забыв надеть шорты перед выходом на поле во втором тайме, она осознала свою ошибку, слушая последние указания тренера. В спешке 24-летняя защитница бежала в раздевалку и вернулась на поле на 62-й минуте.
Матч завершился со счетом 1:1, и несмотря на инцидент, "Бавария" удерживает второе место в таблице чемпионата Германии с 24 очками после десяти игр. Лидирует "Вольфсбург", набравший 25 очков, сообщает "Газета.Ru".
Джулия Гвинн выступает за "Баварию" с 2019 года, пройдя молодежные школы "Фрайбурга" и "Баварии". В то время как женская команда занимает второе место, мужская основная команда "Баварии" идет на втором месте в бундеслиге после 16 матчей с 38 очками. Лидирует "Байер", опережая мюнхенцев на четыре очка, а тройку замыкает "Штутгарт" с 34 очками.
Многие дачники предпочитают высаживать бархатцы рядом с грядками, так как эти цветы выделяют в воздух фитонциды, способные отпугивать вредителей.