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Тренируйтесь дома: как заменить спортинвентарь подручными средствами

1:35
Спорт

В домашних условиях тренировки могут быть безопасными и эффективными, несмотря на ограничения в доступе к оборудованию спортзала.

Тренируйтесь дома: как заменить спортинвентарь подручными средствами
Фото: Openverse by homegets.com is licensed under CC BY 2.0

Тренер Тимур Шамилов из World Class предлагает заменить инвентарь на подручные средства, обеспечивая при этом безопасность.

Утяжеление:

  • Замените гантели и гири бутылками разного объема, наполненными водой или песком.
  • Используйте сумки или рюкзаки с книгами внутри для создания утяжеления.
  • Предметы мебели, такие как стулья, могут служить утяжелителями, но должны быть безопасными для удерживания.

Опора:

  • Используйте мебель для усложнения упражнений, уменьшая площадь опоры.
  • Изменяйте угол наклона тела при отжиманиях для изменения нагрузки.
  • Постелите под руки или ноги легкую ткань для создания скольжения и усложнения упражнений.

Сопротивление:

  • Замените эспандеры эластичными бинтами, стрейчевыми леггинсами или чулками для создания легкого сопротивления.

Ограничения:

  • Некоторый фитнес-инвентарь трудно заменить дома, особенно с высоким уровнем сопротивления.
  • Домашние тренировки с подручными средствами могут быть эффективными для похудения, но для серьезных целей, таких как набор мышечной массы, может потребоваться оборудование спортзала.

Важно подчеркнуть, что при использовании подручных средств необходимо обеспечить надежный хват и следить за безопасностью, особенно при тренировках с отягощением и использовании мебели.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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