Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Минус шесть Одесс или полтора Киева: подсчитаны потери Украины в контрнаступе
17-летнего мальчика похитили средь бела в Туле
Григорий Лепс выступил с концертом в Луганске
9,3 тысячи жителей Крыма остались без электричества
Учёные нашли новое применение сигаретным окуркам на благо экологии
Почему некоторые водители нажимаю газ до упора при зимнем пуске автомобиля
Филипп Киркоров признался, что мать Пугачёвой подталкивала её к браку с певцом
Reuters: КНДР отправила в РФ около 2 тысяч контейнеров военного назначения
Ученые выяснили, сколько времени мозг восстанавливается после алкоголя

Франция и США – главные претенденты на проведение Зимних Олимпийских игр 2030 и 2034

1:15
Спорт

Единственными заявками на проведение Олимпийских игр 2030 и 2034 годов, которые одобрила комиссия Международного олимпийского комитета (МОК), стали заявки Франции и США.

Франция и США – главные претенденты на проведение Зимних Олимпийских игр 2030 и 2034
Фото: https://olympic.ru/

Окончательное решение о месте проведения игр в 2030 и 2034 годах будет принято на сессии МОК перед началом Игр 2024 года в Париже. В своём заявлении исполком МОК назвал Францию ​​и Солт-Лейк-Сити предпочтительными претендентами на проведение олимпийских состязаний в эти годы.

Ранее Швеция и Швейцария выражали интерес к проведению Олимпийских игр 2030 года на своей территории. В Международном олимпийском комитете уточнили, что Швейцария получила привилегированный статус для проведения Игр в 2038 году.

Напомним, что Владимир Путин охарактеризовал запрет на участие российских спортсменов в международных соревнованиях как проявление этнической дискриминации. Президент России подчеркнул, что спорт стал инструментом политического давления.

Автор Евгений Савин
Евгений Савин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Водителей РФ предупредили, что они рискуют, когда запускают двигатель дистанционно

Запуск двигателя посредством автоматической системы предоставляет удобство, однако несет определенные риски.

Водителям советуют отказаться от дистанционного запуска двигателя
Россиянку и её дочь застрелили в Турции и перевезли в пригород Бодрума
Раскрыты детали убийства россиянки с дочерью в Турции
Прибалтика перестанет существовать уже в ближайшие десятилетия
Составлен список самых вредных продуктов для женщины
Европа пригласила РФ на диалог в рамках ОБСЕ. Что Лавров скажет Западу? Любовь Степушова Русский добровольческий корпус* на Украине: новые власовцы Алексей Гончаров Сербы Косова хотят голосовать на парламентских выборах, Приштина против Михаил Плисюк
В Китае удивлены манипуляциями России с американскими ценными бумагами
В ЕС высказали недовольство антиукраинской политикой Словакии.
Пригожин назвал Наргиз "неблагодарной свиньей" за финансирование ВСУ
Пригожин назвал Наргиз "неблагодарной свиньей" за финансирование ВСУ
Последние материалы
Минус шесть Одесс или полтора Киева: подсчитаны потери Украины в контрнаступе
17-летнего мальчика похитили средь бела в Туле
Григорий Лепс выступил с концертом в Луганске
9,3 тысячи жителей Крыма остались без электричества
Учёные нашли новое применение сигаретным окуркам на благо экологии
Почему некоторые водители нажимаю газ до упора при зимнем пуске автомобиля
Франция и США – главные претенденты на проведение Зимних Олимпийских игр 2030 и 2034
Филипп Киркоров признался, что мать Пугачёвой подталкивала её к браку с певцом
Reuters: КНДР отправила в РФ около 2 тысяч контейнеров военного назначения
Ученые выяснили, сколько времени мозг восстанавливается после алкоголя
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников