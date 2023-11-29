Франция и США – главные претенденты на проведение Зимних Олимпийских игр 2030 и 2034

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Единственными заявками на проведение Олимпийских игр 2030 и 2034 годов, которые одобрила комиссия Международного олимпийского комитета (МОК), стали заявки Франции и США.

Фото: https://olympic.ru/

Окончательное решение о месте проведения игр в 2030 и 2034 годах будет принято на сессии МОК перед началом Игр 2024 года в Париже. В своём заявлении исполком МОК назвал Францию ​​и Солт-Лейк-Сити предпочтительными претендентами на проведение олимпийских состязаний в эти годы.

Ранее Швеция и Швейцария выражали интерес к проведению Олимпийских игр 2030 года на своей территории. В Международном олимпийском комитете уточнили, что Швейцария получила привилегированный статус для проведения Игр в 2038 году.

Напомним, что Владимир Путин охарактеризовал запрет на участие российских спортсменов в международных соревнованиях как проявление этнической дискриминации. Президент России подчеркнул, что спорт стал инструментом политического давления.