Роналду удивил фанатов: футболист попросил судью не назначать пенальти

В ходе матча пятого тура азиатской Лиги чемпионов между "Аль-Насром" и "Персеполисом" португальский нападающий Криштиану Роналду продемонстрировал спортивную честность.
На второй минуте игры, после контакта со соперником, Роналду упал в штрафной зоне, и судья назначил пенальти. Однако сам игрок усомнился в правильности решения, указав на отсутствие нарушения со стороны противника. В результате вмешательства системы видеоповторов судья отменил 11-метровый удар, сообщает "Газета.Ru".
Матч завершился со счетом 1:1, а на 17-й минуте защитник "Аль-Насра" был удален с поля красной карточкой. На 52-й минуте VAR не засчитал гол "Персеполиса" из-за офсайда. "Аль-Наср" лидирует в группе E с 13 очками после пяти матчей, в то время как "Персеполис" занимает второе место с восьмью баллами.
Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии состоится матч между командами Месси и Роналду.
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