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Роналду удивил фанатов: футболист попросил судью не назначать пенальти

Спорт

В ходе матча пятого тура азиатской Лиги чемпионов между "Аль-Насром" и "Персеполисом" португальский нападающий Криштиану Роналду продемонстрировал спортивную честность.

Роналду удивил фанатов: футболист попросил судью не назначать пенальти
Фото: Openverse by Nathan Congleton is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

На второй минуте игры, после контакта со соперником, Роналду упал в штрафной зоне, и судья назначил пенальти. Однако сам игрок усомнился в правильности решения, указав на отсутствие нарушения со стороны противника. В результате вмешательства системы видеоповторов судья отменил 11-метровый удар, сообщает "Газета.Ru".

Матч завершился со счетом 1:1, а на 17-й минуте защитник "Аль-Насра" был удален с поля красной карточкой. На 52-й минуте VAR не засчитал гол "Персеполиса" из-за офсайда. "Аль-Наср" лидирует в группе E с 13 очками после пяти матчей, в то время как "Персеполис" занимает второе место с восьмью баллами.

Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии состоится матч между командами Месси и Роналду.

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ГОЛ РОНАЛДУ СО ШТРАФНОГО
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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