В текущем сезоне Российской Премьер лиги чемпионом, по прогнозам суперкомпьютера статистической платформы Opta, станет "Зенит". Искусственный интеллект оценил вероятность успеха "Зенита" на уровне 57,9%. Лидер по итогам первого круга, "Краснодар", получил шансы в 37,2%. Третье место в прогнозе занял ЦСКА со шансами 3%.
Шансы на чемпионство "Локомотива" и "Динамо" оценены всего в 0,7%. Еще более низкие вероятности предсказаны для "Спартака" - 0,3% и "Крыльев Советов" - 0,2%.
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Глава "Садоводов России" и экс-депутат Госдумы Андрей Туманов, знакомый с Пугачёвой, прокомментировал всё происходящее с Примадонной.