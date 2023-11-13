Суперкомпьютер назвал победителя РПЛ в этом сезоне

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В текущем сезоне Российской Премьер лиги чемпионом, по прогнозам суперкомпьютера статистической платформы Opta, станет "Зенит". Искусственный интеллект оценил вероятность успеха "Зенита" на уровне 57,9%. Лидер по итогам первого круга, "Краснодар", получил шансы в 37,2%. Третье место в прогнозе занял ЦСКА со шансами 3%.

Фото: Openverse by Kate_Lokteva is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Шансы на чемпионство "Локомотива" и "Динамо" оценены всего в 0,7%. Еще более низкие вероятности предсказаны для "Спартака" - 0,3% и "Крыльев Советов" - 0,2%.

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Все победители РПЛ 1992-2023г.