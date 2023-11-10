Чемпионат мира по самбо пройдет без традиционного обмена рукопожатиями

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Чемпионат мира по самбо, который проходит с 10 по 12 ноября, отличится тем, что на нём не будут использоваться традиционные рукопожатия перед поединком. Украина отказалась участвовать в обязательном мероприятии во время соревнований с российскими спортсменами. Об этом официально было заявлено после заседания исполнительного комитета Международной федерации самбо (FIAS).

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В опалу попали не только россияне. Так, например, украинцы не подадут руку и самбистам из Белоруссии. Также было принято решение о том, что спортсмены из России, Белоруссии, Франции и команды беженцев будут выступать исключительно в нейтральном статусе.

Ранее издание сообщало о бойкотировании соревнований турецкими и азербайджанскими спортсменами. Они воздержались от объяснений причин.

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