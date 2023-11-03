Азербайджан и Турция отказались от участия в чемпионате мира по самбо в Ереване

0:58 Your browser does not support the audio element. Мир

Азербайджанские и турецкие спортсмены не примут участие в чемпионате мира по самбо, который запланирован в Ереване с 10 по 12 ноября. По данным EADaily, спортивные организации Турции и Азербайджана не предоставили объяснения относительно причин бойкота чемпионата.

Фото: Wikipedia by President.az is licensed under CC BY 4.0

Глава Федерации самбо Армении Микаэл Айрапетян отметил, что заявки на участие в соревнованиях уже подали представители более 70 стран, и ожидается прибытие более 500 атлетов и делегаций из-за границы. Решение Азербайджана и Турции вызывает вопросы, но пока нет официальных объяснений по этому поводу.

Напомним, что ранее в Ереване на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике произошел инцидент, когда флаг Азербайджана был подожжен. После этого азербайджанская делегация покинула соревнования в знак протеста.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Четыре дагестанца примут участие в чемпионате мира по самбо