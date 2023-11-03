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Боян Кркич: "Месси и Криштиану - не могут быть образцами для молодых"

1:06
Спорт

Бывший игрок "Барселоны" Боян Кркич поделился своим мнением о спортсменах, которых он считает успешными.

Боян Кркич: "Месси и Криштиану - не могут быть образцами для молодых"
Фото: Openverse by theglobalpanorama is licensed under CC BY-SA 2.0

"Ни Лионель Месси, ни Криштиану Роналду, ни Рафаэль Надаль не представляют собой обычные случаи. Они — исключительные личности и не могут служить образцом для молодежи. Они неповторимы", — цитирует AS слова Кркича.

"Успех — не в этом. Для меня успешными спортсменами являются игроки, такие как Серхио Каналес, который после трех операций на колене смог вернуться в сборную, и Хосе Луис, который в 33 года стал игроком "Реала". Именно они — успешные", — заявил Кркич.

Боян Кркич завершил свою карьеру в марте 2023 года. Воспитанник "Барселоны" провел за клуб 163 матча, в которых забил 41 гол и сделал 19 результативных передач.

В составе "сине-гранатовых" Кркич дважды становился победителем Лиги чемпионов и трижды выигрывал чемпионат Испании.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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