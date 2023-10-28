"Спартак" может потерять одного из лидеров клуба

1:10 Your browser does not support the audio element. Спорт

Нигерийский футболист Виктор Мозес, выступающий за московский клуб "Спартак", может покинуть эту команду, сообщает Газета.Ru.

Фото: Wikipedia by Дмитрий Садовников is licensed under CC BY-SA 3.0

На данный момент имеется заинтересованность со стороны клубов с Ближнего Востока в приобретении 32-летнего полузащитника. Однако стоит отметить, что главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль не желает отпускать этого игрока.

Виктор Мозес перешёл в "Спартак" в октябре 2020 года и заключил контракт с клубом до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нигерийского футболиста в €2 миллиона.

В текущем сезоне Мозес сыграл девять матчей в Российской Премьер-лиге (РПЛ) за "Спартак", в которых он забил один гол и сделал результативную передачу.

На данный момент "Спартак" набрал 20 очков после 13 туров и занимает пятое место в турнирной таблице. В следующем матче команда Гильермо Абаскаля сыграет на своём стадионе с "Краснодаром" в Кубке России.

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