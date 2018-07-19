Лучшим спортсменом мира признан россиянин

В Лос-Анджелесе, городе в Соединенных Штатах Америки, состоялось вручение одной из престижнейших спортивных наград Excellence in Sports Performance Yearly Award. Так, по версии спортивного телеканала ESPN, лучшим спортсменом года был признан российский хоккеист Александр Овечкин.

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Овечкин — один из самых талантливых и мастеровитых российских хоккеистов за всю историю. Многие спортивные эксперты считают его одним из лучших нападающих в мире, а рядовые болельщики прозвали Александра "Великим".

Нападающий клуба "Вашингтон Кэпиталз" из Национальной хоккейной лиги является трехкратным чемпионатом мира и обладателем десятка индивидуальных наград. Несмотря на это, до 2018 года Овечкину и его команде не удавалось взять главный трофей в профессиональной карьере любого хоккеиста, выступающего за океаном — Кубок Стэнли. В сезоне 2017/2018 Овечкин наконец-то привел хоккейную команду из столицы Соединенных Штатов Америки к заветной цели.

Слова о том, что именно Овечкин привел команду к успеху, преувеличением не являются. Так, хоккеист был признан самым ценным игроком прошедшего розыгрыша Кубка Стэнли, в 24 матчах забив 15 голов и отдав 12 результативных передач.

Стоит отметить, что 32-летний российский спортсмен стал первым хоккеистом в истории, удостоенным этой премии.

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