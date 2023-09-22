Полузащитник "Зенита" пропустит около двух месяцев из-за перелома стопы

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Полузащитник "Зенита" Дмитрий Васильев, из-за полученной травмы, вынужден будет отсутствовать на поле сроком от шести до восьми недель, сообщает официальный телеграм-канал петербургской команды.

Фото: Openverse

После проведенных медицинских обследований у 19-летнего футболиста обнаружен перелом пятой плюсневой кости в области стопы. В ближайшее время ему планируется провести операцию.

Случилось это 20 сентября во время матча "Фонбет" Кубка России против "Ахмата", когда Васильев был вынужден покинуть поле на 17-й минуте.

В текущем сезоне Васильев провел за "Зенит" девять матчей в различных турнирах, но пока не сумел отметиться результативными действиями.

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