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Нейтральные попрошайки без флага и гимна на Олимпиаде — это новая история

1:57
Спорт

Накануне глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что МОК фактически запретил финансирование спортсменов, которые планируют поехать на Олимпиаду в нейтральном статусе.

Нейтральные попрошайки без флага и гимна на Олимпиаде — это новая история
Фото: wikimedia.org

А что это значит для наших спортсменов. которые решатся ехать, рассказал президент Федерации гребного спорта Российской Федерации, олимпийский чемпион Афин-2004 Алексей Свирин.

"Тут нужно, соответственно, сначала в первую очередь обратиться к тем спортсменам, которые уже имеют допуск. То есть для нас, как для вида спорта, еще не разрешили вопрос в смысле лицензии на Олимпийские игры. А дальше, опять же, на данный момент мы имеем сейчас ту ситуацию, которую имеем, то есть, впереди есть время до Олимпийских игр. Соответственно, ситуация может изменяться по-разному", — отметил он.

По его словам, на данный момент в указанные сроки национальный олимпийский комитет приглашения на Олимпийские игры в Париже не получил и возможности у команды Российской Федерации поехать на Олимпийские игры нет.

"А если говорить об отдельно взятых нейтральных спортсменах, такая риторика идет всё больше и больше. Но на самом деле мы вообще не понимаем, как отдельно взятые нейтральные спортсмены могут без флага и гимна выступить на Олимпийских играх. Это какая-то новая история. Поэтому сейчас это обсуждать пока бессмысленно", — подытожил Свирин.

Кстати, весьма чётко по этому поводу высказался олимпийский чемпион, чемпион мира Европы по спортивной гимнастике Артур Далалаян, который на вопрос о возможности выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом сказал, что ехать попрошайкой с белым флагом на Игры — это "стрёмно в плане морали и невероятно унизительно".

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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