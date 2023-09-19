Отец Жанны Фриске уличил в лицемерии Шепелева: "Ненавидит собак, нашу ударил!"

1:21 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев стал ведущим нового шоу "В кругу друзей" на канале "Россия". В студию будут приходить звёзды со своими питомцами.

Фото: PRAVDA.RU

40-летний ведущий рассказывает, что за последние полмесяца он "погладил больше животных, чем за всю жизнь".

"Козы ели на мне футболку, овчарки грызли руку, конь навалил в студии огромную кучу, а какаду спал у меня под мышкой. Я счастлив!" — рассказывает подробности ведущий.

Но отец покойной жены Шепелева Жанны Фриске в беседе с "КП" рассказал не очень красивую историю про экс-зятя.

"У нас жила собачка небольшая — Джек Рассел терьер, милая, добрая. Так Шепелев ее ударил ногой. После этого он прятался от него. Шепелев не любит собак и боится их. В доме живут овчарки, которые никого не трогают. Но когда приходил Шепелев, они начинали рычать", — говорит Владимир Копылов.

Он говорит, что не верит Дмитрию и назвал его "лицемером и вруном".

"Смешно, что теперь он представляется защитником собак и других зверушек. Наверняка кто-то ему оказывает протекцию на телевидении. Он неискренний, очень лживый человек. Ему лишь бы "бабки", — подытожил отец Фриске.

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