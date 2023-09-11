Даниэль Грассль снялся с очередного турнира из-за антидопинговых правил

0:57 Your browser does not support the audio element. Спорт

Итальянский фигурист и призёр чемпионата Европы, Даниэль Грассль, второй раз подряд снялся с участия в соревнованиях. По информации пресс-службы Международного союза конькобежцев (ISU), ранее он нарушил антидопинговые правила.

Фото: Openverse

Грассль был заявлен на участие в турнирах Lombardia Trophy и Nebelhorn Trophy, однако его имя впоследствии было удалено из стартовых списков. Также из этих турниров исчез изначально заявленный итальянец Маттео Риццо. Причины снятия обоих спортсменов с участия в соревнованиях не были официально объявлены.

Ранее Даниэль Грассль объявил в социальных сетях о своём уходе из группы Тутберидзе после несоблюдения трёх допинг-тестов, что является нарушением антидопинговых правил. Эту информацию подтвердила Национальная антидопинговая организация Италии (NADO Italia).

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