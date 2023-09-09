Эрик О'Делл установил новый рекорд КХЛ

0:53 Your browser does not support the audio element. Спорт

Эрик О'Делл, нападающий "Динамо", установил новый рекорд самой быстрой шайбы, забитой в третьих периодах в истории КХЛ, всего через пять секунд после начала периода.

Фото: Wikipedia

Предыдущий рекорд принадлежал Алексею Макееву ("Автомобилист" против "Ак Барс", 21 января 2018 года) и Теэму Хартикайнену ("Салават Юлаев" против "Металлург", 30 октября 2020 года).

Важно отметить, что данный рекорд был установлен благодаря новому правилу КХЛ, согласно которому вбрасывание в начале периода проводится в зоне команды, находящейся в меньшинстве. Таким образом, команда "Динамо" выиграла вбрасывание, и всего через пять секунд Эрик О'Делл забросил третий гол для своей команды в этом матче.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

О'Делл оформляет покер / Four goal night for Eric O'Dell