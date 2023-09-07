Стали известны претенденты на звание лучшего тренера августа в АПЛ

0:34 Your browser does not support the audio element. Спорт

Английская Премьер-Лига опубликовала список кандидатов на получение награды лучшему тренеру прошедшего месяца.

Фото: Openverse.org

Среди них находятся Микель Артета ("Арсенал"), Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Юрген Клопп ("Ливерпуль"), Дэвид Мойес ("Вест Хэм") и Анге Постекоглу ("Тоттенхэм"), сообщает Soccer. ru. Голосование завершится 11 сентября в 12:00 по московскому времени. Голоса болельщиков будут учтены вместе с оценками группы футбольных экспертов.

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