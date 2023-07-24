"Лацио" заплатит за трансфер Захаряна 10 млн евро плюс бонусы

Полузащитник "Динамо" Арсен Захарян близок к переходу в "Лацио", сообщает Soccer.ru.

Фото: https://www.instagram.com/_zaha10_/

Как сообщают источники, римский клуб завершил сделку по переходу игрока.

За переход Захаряна "Лацио" заплатит 10 млн евро в качестве аванса и еще 4 млн евро в качестве бонусов.

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