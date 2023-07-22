"Локомотив" дома не смог переиграть дебютанта РПЛ — "Рубин"

1:00 Your browser does not support the audio element. Спорт

Московский "Локомотив" начал очередной чемпионат России по футболу с домашней ничьи.

Фото: Плотников Дмитрий Pravda.Ru

В первом туре РПЛ "железнодорожники" принимали на своём стадионе РЖД "Арена" новичков высшего дивизиона — казанский "Рубин" и не смогли переиграть его — 2:2.

Справедливости ради надо сказать, что на протяжении всего матча хозяева поля владели небольшим преимуществом. Однако подопечные Рашида Рахимова сумели дважды воспользоваться своими моментами. Причем "Локомотив" сумел уйти от поражения буквально на последних минутах.

Команда Михаила Галактионова как и в прошлом году не очень удачно начинает первенство страны в своих стенах. А команда из столицы Татарстана оставила самые приятные впечатления.

Голы забили: Мирлинд Даку, 0:1; Наир Тикнизян, 1:1; Джоэль Фамейе, 1:2; Вильсон Изидор, 2:2.

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