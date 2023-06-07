Гаджиев: без Сёмина "Локомотив" болтает из стороны в сторону

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Появилась информация, что ФК "Локомотив" готовит грандиозную распродажу игроков. Якобы в составе останутся всего два легионера, а именно, всего 11 игроков.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Юрия Сёмина

Заслуженный тренер России по футболу Гаджи Гаджиев в беседе с корреспондентом "Pravda.Ru" отметил, что, когда люди собираются кого-то продать или просто отпустить, у кого-то контракт заканчивается, то должны знать, кто придет на их место.

"Пиняев и Миранчук, наверное, пользуются спросом, и поэтому решили их продать, чтобы деньги заработать. Я пока не очень знаю, кого они ещё хотят", — сообщил эксперт.

Он подчеркнул, что "Локомотив" на протяжении последних лет с того момента, как ушел оттуда Юрий Павлович Сёмин, всё время меняет направление: то они движутся вправо, то они движутся влево, но всё время хотят двигаться в горку, а иногда получается, что они с горки.

"Поэтому здесь комментировать мне сложно эту ситуацию. И еще раз повторю, что все зависит оттого, кто придет взамен", - сказал заслуженный тренер.

"Локомотив" рассматривает вариант приглашения полузащитника "Зенита" Зелимхана Бакаева, но Питер, естественно, против этого, но его не ставят в основной состав, надеются, что он начнет играть в следующем году, подытожил Гаджиев.

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