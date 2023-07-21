ТАСС: Российский футболист дебютировал за клуб из Франции

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Российский полузащитник Далер Кузаев в пятницу дебютировал за французский футбольный клуб "Гавр". Футболист вышел на замену в товарищеском матче с французским грандом "Пари Сен-Жермен", который завершился победой ПСЖ со счетом 2:0, сообщает ТАСС.

Фото: google.com

В свои 30 лет Кузаев ранее выступал за "Зенит" с лета 2017 года, а его контракт с петербургским клубом истекал 30 июня 2023 года. В прошедшем сезоне полузащитник принял участие в 35 матчах в различных турнирах, забив 5 голов и отдав 7 результативных передач. За время работы в "Зените" Кузаев пять раз праздновал победу в Российской Премьер-лиге, дважды становился обладателем Суперкубка и один раз выигрывал Кубок страны.

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