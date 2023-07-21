ТАСС: Мбаппе покинет "ПСЖ" в ближайшее время

1:20 Your browser does not support the audio element. Спорт

"Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) выставил на потенциальный трансфер своего звездного нападающего Килиана Мбаппе. Эта новость, опубликованная известным журналистом Фабрицио Романо в Twitter, потрясла весь футбольный мир. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: "Твиттер" "Пари Сен-Жермен"

Мбаппе исключен из предсезонного турне по Японии

Интригу добавляет тот факт, что французский нападающий был исключен из состава команды, отправляющейся в Японию на предсезонное турне, запланированное на период с 22 июля по 2 августа. По информации из надежных источников, руководство "ПСЖ" твердо уверено, что Мбаппе намерен покинуть клуб в качестве свободного агента летом 2024 года.

Сообщение L'Equipe о неопределенном будущем Мбаппе

По сообщениям L'Equipe, ситуация указывает на то, что Мбаппе может не выступать за "ПСЖ" до тех пор, пока не согласится подписать новый контракт. Президент клуба Нассер Аль-Хелаифи заявил, что игроки, не вошедшие в состав сборной Японии, не входят в ближайшие планы команды. Ранее Аль-Хелаифи заявлял о своем нежелании отпускать игрока бесплатно по окончании следующего сезона.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

ВОТ И ВСЕ! ТРАНСФЕР МБАППЕ В РЕАЛ МАДРИД УЖЕ ОФОРМЛЕН.КОНТРАКТ ПОДПИСАН МБАППЕ СТАЛ ИГРОКОМ РЕАЛ