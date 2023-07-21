"Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) выставил на потенциальный трансфер своего звездного нападающего Килиана Мбаппе. Эта новость, опубликованная известным журналистом Фабрицио Романо в Twitter, потрясла весь футбольный мир. Об этом сообщает ТАСС.
Интригу добавляет тот факт, что французский нападающий был исключен из состава команды, отправляющейся в Японию на предсезонное турне, запланированное на период с 22 июля по 2 августа. По информации из надежных источников, руководство "ПСЖ" твердо уверено, что Мбаппе намерен покинуть клуб в качестве свободного агента летом 2024 года.
По сообщениям L'Equipe, ситуация указывает на то, что Мбаппе может не выступать за "ПСЖ" до тех пор, пока не согласится подписать новый контракт. Президент клуба Нассер Аль-Хелаифи заявил, что игроки, не вошедшие в состав сборной Японии, не входят в ближайшие планы команды. Ранее Аль-Хелаифи заявлял о своем нежелании отпускать игрока бесплатно по окончании следующего сезона.
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