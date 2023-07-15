Полиция задержала 35 фанатов по пути на Суперкубок России

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В ходе недавнего инцидента, о котором сообщил Telegram-канал Baza, правоохранительные органы задержали 35 футбольных болельщиков, направлявшихся на матч Суперкубка России по футболу в Казани.

Фото: www.stavki. ru/article/49260

Задержание футбольных фанатов

Как сообщает достоверный источник, все 35 человек были задержаны сотрудниками правоохранительных органов и доставлены в местное отделение полиции. Из этой группы на 28 болельщиков были составлены протоколы об административном правонарушении. Кроме того, в отношении некоторых из них возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Основанием для их задержания послужили жалобы пассажиров поезда, следовавшего из Нижнего Новгорода в Казань. По предварительной информации, большинство задержанных — болельщики ЦСКА.

Матч за Суперкубок России

Сегодня в Казани состоится матч за Суперкубок России по футболу. В нем питерская команда "Зенит" будет противостоять московскому ЦСКА.

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