В ходе недавнего инцидента, о котором сообщил Telegram-канал Baza, правоохранительные органы задержали 35 футбольных болельщиков, направлявшихся на матч Суперкубка России по футболу в Казани.
Как сообщает достоверный источник, все 35 человек были задержаны сотрудниками правоохранительных органов и доставлены в местное отделение полиции. Из этой группы на 28 болельщиков были составлены протоколы об административном правонарушении. Кроме того, в отношении некоторых из них возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Основанием для их задержания послужили жалобы пассажиров поезда, следовавшего из Нижнего Новгорода в Казань. По предварительной информации, большинство задержанных — болельщики ЦСКА.
Сегодня в Казани состоится матч за Суперкубок России по футболу. В нем питерская команда "Зенит" будет противостоять московскому ЦСКА.
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