Мирру Андрееву оштрафовали за неспортивное поведение на Уимблдоне

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Российская теннисистка Мирра Андреева была оштрафована на 8 000 долларов США за неспортивное поведение во время матча с Мэдисон Киз на Уимблдоне.

Фото: www.archysport. com/2022/07/mirra-andreeva-title-and-youth-record-in-el-espinar/

Дисциплинарные проблемы Андреевой начались во время восьмого финального матча на Уимблдоне, когда она проиграла сет американке Мэдисон Киз. Раздосадованная своей игрой, 16-летняя россиянка бросила ракетку на корт, за что получила предупреждение от судьи.

Позже в том же матче ракетка Андреевой вновь оказалась на корте. Юная спортсменка утверждала, что она поскользнулась и упала, в результате чего ракетка случайно оказалась на игровом покрытии. Однако судья посчитал этот инцидент нарушением принципов спортивного мастерства и назначил Кис штрафное очко, отбросив россиянку на одно очко от победы. В ответ Андреева отказалась пожать руку судье.

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