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Кому нужен предстоящий турнир "Зенита" с зарубежными клубами

1:40
Спорт

С 1 по 15 июля в Петербурге пройдёт международный турнир по футболу "Кубок PARI Премьер".

Поучаствуют клубы: "Зенит" (Санкт-Петербург), "Нефтчи" (Азербайджан),"Фенербахче" (Турция), "Црвена Звезда" (Сербия). Матчи будут проходить на стадионах "Газпром Арена" и "Смена".

А что ждать от Кубка в беседе с Pravda.Ru рассказал известный футбольный специалист, экс-главный тренер "Зенита" Борис Рапопорт.

"Кубок проводится для подготовки к Чемпионату России. Поэтому, естественно, у клубов (в частности, у "Зенита") будет возможность экспериментов состава, попробовать различные игровые схемы и так далее. Хотя знаю, что всегда Семак будет стремиться к тому, чтобы победить. Тем более проходит это в Санкт-Петербурге. Но все-таки элемент, связанный с подготовкой к сезону, будет, наверное, в основе главным образом. Поэтому, я думаю, что появится возможность посмотреть молодой резерв "Зенита", — отметил эксперт.

У игроков сейчас разная степень подготовленности, и появится возможность постепенно входить в Чемпионат. Поэтому турнир обещает быть интересным и полезным. Его не стоит сравнивать с контрольными играми на сборах, которые проводятся на тренировочных полях или базах. Всё-таки этот турнир проводится на лучших арена Питера — будет достаточно много болельщиков.

"Естественно, даже элементы такого предсоревновательного значения, что в этом плане интересно. И для болельщиков питерских это будет интересно прийти и посмотреть", — подытожил Рапопорт.

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Манчестер Юнайтед - Зенит. Обзор Суперкубка УЕФА 2008
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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