Зинедин Зидан о возобновлении карьеры тренера: мне не хватает адреналина

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Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан с нетерпением ждет возвращения к работе.

Фото: www.vietnamartnews. com/2018/06/zinedine-zidane-told-to-forget-about-france-job-as-didier-deschamps-gets-backing/

"Надеюсь, скоро я снова смогу тренировать. Мне не хватает адреналина. Со стороны смотришь на футбол по-другому. Когда это твоя команда, тебе приходится тренировать и готовить её к матчам, всё совершенно по-другому. И мне это необходимо. У меня не было этого уже два года, но скоро будет", — сказал Зидан в интервью Téléfoot.

Зидан занимал пост главного тренера "Реала" сначала с 2016 по 2018 год, а затем с 2019 по 2021 год. Вместе с командой француз стал двукратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Суперкубка Испании, трехкратным чемпионом Лиги чемпионов, двукратным обладателем Суперкубка УЕФА и двукратным обладателем Клубного чемпионата мира ФИФА.

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