Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан с нетерпением ждет возвращения к работе.
"Надеюсь, скоро я снова смогу тренировать. Мне не хватает адреналина. Со стороны смотришь на футбол по-другому. Когда это твоя команда, тебе приходится тренировать и готовить её к матчам, всё совершенно по-другому. И мне это необходимо. У меня не было этого уже два года, но скоро будет", — сказал Зидан в интервью Téléfoot.
Зидан занимал пост главного тренера "Реала" сначала с 2016 по 2018 год, а затем с 2019 по 2021 год. Вместе с командой француз стал двукратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Суперкубка Испании, трехкратным чемпионом Лиги чемпионов, двукратным обладателем Суперкубка УЕФА и двукратным обладателем Клубного чемпионата мира ФИФА.
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