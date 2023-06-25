Спортивный комментатор и журналист Геннадий Орлов поделился своим мнением об уголовных делах, связанных с нападающим московского "Спартака" Квинси Промесом.
"Мне странно поведение "Спартака". Это форс-мажорная ситуация. То, что совершил Промес, не укладывается в понятие цивилизованной гражданской жизни", — приводит слова Орлова Sport24.
Напомним, что голландский суд приговорил Квинси Промеса к 18 месяцам тюремного заключения и компенсации в размере 7 000 евро по делу о нападении на его двоюродного брата.
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