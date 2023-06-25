Орлов о Промесе: не укладывается в понятие цивилизованной гражданской жизни

0:38 Your browser does not support the audio element. Спорт

Спортивный комментатор и журналист Геннадий Орлов поделился своим мнением об уголовных делах, связанных с нападающим московского "Спартака" Квинси Промесом.

Фото: https://www.instagram.com/qpromes/

"Мне странно поведение "Спартака". Это форс-мажорная ситуация. То, что совершил Промес, не укладывается в понятие цивилизованной гражданской жизни", — приводит слова Орлова Sport24.

Напомним, что голландский суд приговорил Квинси Промеса к 18 месяцам тюремного заключения и компенсации в размере 7 000 евро по делу о нападении на его двоюродного брата.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Промесу дали 1.5 года тюрьмы! Спартак защитит его?