Американская журналистка раскритиковала НХЛ из-за отсутствия россиян в Зале славы

Североамериканская журналистка Сара Сив на своей странице в Twitter раскритиковала решение Национальной хоккейной лиги (НХЛ) о невключении российских хоккеистов в Зал славы.

"Это абсолютный позор", — говорится в её сообщении.

Ранее сообщалось, что НХЛ решила не рассматривать вопрос с российскими хоккеистами из-за политической ситуации. Среди кандидатов назывались Сергей Гончар, Александр Мальцев, Борис Михайлов и Александр Могильный. Стоит отметить, что россиян не вводили в Зал славы с 2019 года.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Русские хоккеисты заслужившие право находиться в Зале Славы НХЛ.