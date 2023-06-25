Североамериканская журналистка Сара Сив на своей странице в Twitter раскритиковала решение Национальной хоккейной лиги (НХЛ) о невключении российских хоккеистов в Зал славы.
"Это абсолютный позор", — говорится в её сообщении.
Ранее сообщалось, что НХЛ решила не рассматривать вопрос с российскими хоккеистами из-за политической ситуации. Среди кандидатов назывались Сергей Гончар, Александр Мальцев, Борис Михайлов и Александр Могильный. Стоит отметить, что россиян не вводили в Зал славы с 2019 года.
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