Татьяна Тарасова прокомментировала сообщения об ухудшении состояния

0:54 Your browser does not support the audio element. Спорт

Недавно Татьяна Тарасова, известный тренер по фигурному катанию, отреагировала на сообщения о тревожном инциденте, произошедшем в ее доме, где она внезапно потеряла сознание и была вынуждена срочно обратиться за медицинской помощью.

Фото: rsport.ria.ru

Согласно последней информации, которой поделился Telegram-канал Mash, 76-летняя Тарасова изначально почувствовала себя плохо в пределах своего дома. Сначала ее мучила сильная головная боль, вызванная мигренью, а затем появилось онемение рук. Впоследствии она потеряла сознание.

В ответ на эти сообщения Тарасова прокомментировала ситуацию, заявив:

"Здоровье у меня нормальное, скорую не вызывала и никуда не ездила. Наверное, кому то хочется написать о том, что со мной что-то случилось. Со мной всё хорошо", — передает ее слова "Матч ТВ".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Татьяна Тарасова и Георгий Проскурин на Чемпионате Европы по фигурному катанию 1965 года.