Story: Квинси Промес, приговорённый к 1,5 годам тюрьмы, продал свой пентхаус

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Голландский музыкант Мартин Гаррикс, известный своими недавними приобретениями нескольких первоклассных квартир в Амстердаме, в апреле пополнил свою коллекцию, купив пентхаус, ранее принадлежавший нападающему московского "Спартака" Квинси Промесу. Промес, столкнувшийся с юридическими проблемами в Нидерландах, решил расстаться со своей собственностью, как сообщает издание Story.

Фото: https://www.instagram.com/qpromes/

Напомним, что в предыдущий понедельник, 19 июня, Промес был приговорен к полутора годам тюремного заключения за нанесение ножевых ранений своему двоюродному брату три года назад. Кроме того, его обязали выплатить 7 000 евро в качестве компенсации жертве. В настоящее время Промес ожидает приговора апелляционного суда, в который обратился его адвокат.

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Промес пойдет под суд в Голландии. Что будет?