WTA инициировала расследование в отношении тренера украинской теннисистки

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Украинская теннисистка Леся Цуренко сообщила, что WTA начала расследование в отношении ее тренера Никиты Власова.

Фото: eski.socratesdergi. com/etiket/lesia-tsurenko/

По словам Цуренко, это событие связано с событиями, произошедшими на турнире в Индиан-Уэллсе в марте 2023 года. После разговора с генеральным директором WTA Стивом Саймоном Цуренко заявила, что у нее случился приступ паники, который помешал ей выступить против белорусской теннисистки Арины Соболенко. Во время их беседы Саймон заявил, что вопрос о личном отношении игроков из России и Беларуси к СВО не должен препятствовать их участию в турнирах под нейтральным статусом.

"Я не могу поверить, что в цивилизованном мире до сих пор возможно увидеть такие грязные игры, что глава компании пытается любым образом избежать ответственности за свои же действия и не чурается никаких методов", — сказала Цуренко, которую цитирует "Ukraine Tennis Times".

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