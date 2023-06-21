ФК "Спартак" может помочь Квинси Промесу получить российское гражданство

0:52 Your browser does not support the audio element. Спорт

Генеральный директор футбольного клуба "Спартак" Олег Малышев заявил, что поможет футболисту Квинси Промесу, если тот выразит своё желание, получить российское гражданство. Об этом сообщает "Матч ТВ".

Малышев подчеркнул, что Промес сам должен принять решение, так как команда не может заставить его это сделать.

Напомним, ранее 19 июня суд Амстердама приговорил Промеса к 18 месяцам лишения свободы за нападение с ножом на двоюродного брата. Это произошло в июле 2020 года, родственник футболиста получил несколько ранений.

Нападающий начал выступать за "Спартак" в 2021 году. Ранее он уже играл за красно-белых с 2014 по 2018 годы.

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