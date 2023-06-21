Генеральный директор футбольного клуба "Спартак" Олег Малышев заявил, что поможет футболисту Квинси Промесу, если тот выразит своё желание, получить российское гражданство. Об этом сообщает "Матч ТВ".
Малышев подчеркнул, что Промес сам должен принять решение, так как команда не может заставить его это сделать.
Напомним, ранее 19 июня суд Амстердама приговорил Промеса к 18 месяцам лишения свободы за нападение с ножом на двоюродного брата. Это произошло в июле 2020 года, родственник футболиста получил несколько ранений.
Нападающий начал выступать за "Спартак" в 2021 году. Ранее он уже играл за красно-белых с 2014 по 2018 годы.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
25-й 11-летний солнечный цикл в настоящее время находится в полном разгаре. Он начался в декабре 2019 года и, как ожидается, продлится примерно до 2030 года.