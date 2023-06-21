В последнем матче группового этапа квалификации Евро-2024 Португалия одержала победу над Исландией благодаря голу Криштиану Роналду на последних минутах.
Во вторник, 20 июня, сборные Португалии, Исландии, Лихтенштейна, Словакии, Боснии и Герцеговины и Люксембурга сразились в группе J.
Матч между португальцами и исландцами закончился победой гостей (1:0). Единственный гол забил нападающий Криштиану Роналду, отметив свое 200-е появление в составе национальной команды.
В настоящее время Португалия возглавляет группу J с 12 очками из четырех сыгранных матчей. Сборная Словакии занимает вторую позицию.
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