Ига Свёнтек, трехкратная чемпионка турниров Большого шлема и действующий первый номер мирового рейтинга в женском теннисе, вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2023 года после того, как ее соперница снялась с соревнований.
В раунде 16-го круга Свёнтек (1) встретилась с украинкой Лесей Цуренко (66-е место в мире). Матч продолжался всего 29 минут. Свёнтек вела 5:1 в первом сете, когда Цуренко, обменявшись взглядами со своей командой, решила сняться с матча.
В четвертьфинале Открытого чемпионата Франции 2023 года Свёнтек встретится с шестой ракеткой мира, 19-летней американкой Кори Гауфф (6).
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