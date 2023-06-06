Ига Свёнтек победила украинку, которая снялась с матча из-за травмы

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Ига Свёнтек, трехкратная чемпионка турниров Большого шлема и действующий первый номер мирового рейтинга в женском теннисе, вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2023 года после того, как ее соперница снялась с соревнований.

Фото: www.money. pl/gospodarka/iga-swiatek-na-tenisowej-liscie-plac-wszech-czasow-wta-opublikowala-najnowsze-wyniki-6814392141724480a.html

В раунде 16-го круга Свёнтек (1) встретилась с украинкой Лесей Цуренко (66-е место в мире). Матч продолжался всего 29 минут. Свёнтек вела 5:1 в первом сете, когда Цуренко, обменявшись взглядами со своей командой, решила сняться с матча.

В четвертьфинале Открытого чемпионата Франции 2023 года Свёнтек встретится с шестой ракеткой мира, 19-летней американкой Кори Гауфф (6).

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