Впервые за пять лет ЦСКА попал в тройку лучших в РПЛ

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Завершился заключительный матч 30-го тура Российской Премьер-лиги. Московский ЦСКА одержал победу над "Ростовом" со счетом 4:1. Благодаря этой победе московская команда закрепилась на второй позиции. Таким образом, армейцы впервые за пять лет завоевали медали в национальном чемпионате.

Фото: google.com

В последний раз московский ЦСКА завоевывал медали в чемпионате России в сезоне 2017/2018. Тогда они заняли второе место, набрав столько же очков, сколько и в сезоне РПЛ 2022/2023 — 58 очков. Они отстали от чемпионов, московского "Локомотива", всего на два очка.

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ПФК ЦСКА – Ростов | Все голы матча