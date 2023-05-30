Юрий Гаврилов госпитализирован в реанимацию в критическом состоянии

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Бывший футболист московских "Спартака", "Локомотива" и "Динамо" Юрий Гаврилов был госпитализирован в критическом состоянии 29 мая. В настоящее время он находится в неврологическом реанимационном отделении одной из московских больниц, о чем сообщает Telegram-канал "Мутко против".

Фото: sportishka. com/raznoe/19578-jurij-gavrilov-futbolist.html

Напомним, что Гаврилов выступал за "Спартак" с 1977 по 1985 год, принял участие в 347 матчах и забил 115 голов.

Юрий Гаврилов — бронзовый призер Олимпийских игр 1980 года, двукратный чемпион СССР (1976 и 1979), финалист Кубка СССР (1981), член клуба Григория Федотова и клуба 100 российских бомбардиров.

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