Нападающему "Спартака" выдвинуто обвинение в контрабанде наркотиков

0:45 Your browser does not support the audio element. Спорт

Нападающему московского "Спартака" Квинси Промесу официально предъявлено обвинение в контрабанде кокаина. Об этом сообщает Het Parool.

Фото: https://www.instagram.com/qpromes/

Прокуратура Нидерландов намерена привлечь футболиста к ответственности за участие в ввозе двух партий наркотиков. Сообщается, что одна партия весит около 650 кг, а другая — почти 720 кг. Запрещенные вещества были перехвачены в порту Антверпена в январе 2020 года. Телефон игрока прослушивался полицией, а информация, собранная правоохранительными органами, также использовалась в деле о том, что Промес зарезал своего двоюродного брата.

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