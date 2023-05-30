Андрей Лунин хочет покинуть "Реал Мадрид"

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Андрей Лунин, украинский вратарь мадридского "Реала", рассматривает возможность ухода из клуба, как сообщает Marca.

Фото: www.managingmadrid. com/2022/5/9/23063445/3-standout-numbers-from-real-madrids-loss-to-atletico-madrid

Вратарь хочет иметь больше игрового времени, что кажется маловероятным в его нынешнем клубе. В этом сезоне он принял участие в нескольких матчах "Реала", но как только основной вратарь Тибо Куртуа восстановился после травмы, Лунин вернулся на скамейку запасных. В семи матчах Ла Лиги текущего сезона Лунин пропустил семь мячей. Хотя контракт вратаря с "Реалом" продлен до 2024 года, это не является препятствием для его ухода.

Сообщается, что "Реал" планирует найти замену Лунину. Основным кандидатом является Давид Сория, вратарь "Хетафе". Он является основным вратарем клуба и принял участие во всех 37 матчах текущего сезона чемпионата Испании за "Хетафе".

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