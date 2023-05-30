Андрей Лунин, украинский вратарь мадридского "Реала", рассматривает возможность ухода из клуба, как сообщает Marca.
Вратарь хочет иметь больше игрового времени, что кажется маловероятным в его нынешнем клубе. В этом сезоне он принял участие в нескольких матчах "Реала", но как только основной вратарь Тибо Куртуа восстановился после травмы, Лунин вернулся на скамейку запасных. В семи матчах Ла Лиги текущего сезона Лунин пропустил семь мячей. Хотя контракт вратаря с "Реалом" продлен до 2024 года, это не является препятствием для его ухода.
Сообщается, что "Реал" планирует найти замену Лунину. Основным кандидатом является Давид Сория, вратарь "Хетафе". Он является основным вратарем клуба и принял участие во всех 37 матчах текущего сезона чемпионата Испании за "Хетафе".
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